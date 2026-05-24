Трамп опубликовал изображение с Обамой в тюремной робе

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ) изображение с бывшими американскими чиновниками в тюремных робах и с табличками. Публикация появилась на его странице в социальной сети Truth Social.

«Это ужасная (больная!) группа людей. Очень разрушительная для нашей великой нации», — говорится в подписи к картинке.

На опубликованном изображении можно увидеть экс-президента США Барака Обаму и других сторонников Демократической партии США: бывшую главу Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр, бывшего постпреда США в ООН Сьюзан Райс, экс-советницу президента США Валерию Джарретт, бывшего директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймса Клаппера и других.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированные нейросетью картинки, на которых он в образе космического воителя управляет боевыми действиями.