Европейские лидер заявил о готовности стать переговорщиком с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб готов стать представителем от ЕС на переговорах с Россией, если ему предложат такую роль. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня финская газета Helsingin Sanomat сообщила со ссылкой на анонимных дипломатов, что кандидатуру Стубба на роль возможного переговорщика с Россией обсуждают в ЕС.

После этого журналисты задали Стуббу вопрос, готов ли он представлять Брюссель в диалоге с Россией.

«Если спросят, то, вероятно, это такой вопрос, на который нельзя отвечать отрицательно», — ответил финский политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что предпочел бы общаться с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в случае переговоров с ЕС об урегулировании украинского конфликта. В Германии часть политиков поддержала эту идею.