Лидер "Зеленых" ФРГ призвала ЕС создать группу для переговоров по Украине

Сопредседатель германской партии "Союз-90"/"Зеленые" Франциска Брантнер считает, что Евросоюз должен выступить с собственной мирной инициативой по Украине.

"Конкретно это означает, что Германия должна вместе с Францией, Великобританией, Польшей и другими нашими европейскими партнерами создать надежный переговорный формат", - сказала она в интервью медиагруппе Funke. "Мы нуждаемся в европейской контактной группе, которая будет поддерживать открытые каналы диалога, вырабатывать предложения и действовать в тесной координации с украинским правительством", - заявила лидер "Зеленых".

"Если США пока отказываются от посреднической роли, то возникает дипломатический вакуум, который сейчас должна заполнить Европа", - полагает она. "Это более чем вынужденная мера - это историческая ответственность", - утверждала Брантнер. Европа, по ее мнению, должна активно участвовать в этих усилиях.

При этом сопредседатель "Зеленых" предложила параллельно принять новые санкции против РФ, в том числе использовать замороженные в ЕС российские активы для поддержки Киева.

Министры иностранных дел стран Евросоюза на следующей неделе обсудят кандидатов на роль посредника для переговоров с Россией, информировала ранее газета Financial Times. По данным источников издания, министры поднимут этот вопрос на неформальной встрече 27-28 мая на Кипре. Среди кандидатов на роль посредника называются бывшие главы правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель, президент Финляндии Александер Стубб и его предшественник Саули Ниинистё.