Стубб заявил о готовности представлять ЕС на переговорах с Россией

«Это, наверное, тот самый вопрос, на который нельзя ответить отрицательно», — сказал президент Финляндии в прямом эфире телерадиокомпании Yle.

По его словам, «мир можно обсуждать только тогда, когда Российская Федерация возьмёт на себя обязательство о прекращении огня».

Стубб также прокомментировал возможность открытия границ с РФ. Глава государства отметил, что КПП станут работать, когда станет ясно, что Москва «не будет использовать иммигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии».

Ранее газета Helsingin Sanomat сообщала, что Европейский союз готовится к возобновлению диалога с Россией на высоком уровне. По данным источников, финский лидер может сыграть центральную роль в процессе.