Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в соцсети Х «осудил» Россию за удар «Орешником» по территории Украины.

«Франция осуждает это нападение и использование баллистической ракеты «Орешник», которые, прежде всего, свидетельствуют о безрассудстве и тупиковой ситуации [в конфликте на Украине]», — написал Макрон.

При этом французский лидер заметил, что решимость продолжать поддерживать Украину и «делать все возможное для установления справедливого и прочного мира и укрепления безопасности Европы только укрепляется».

ВС России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны. На Украине заявили, что удар «Орешником» пришелся по Киевской области. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.