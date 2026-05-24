Массированный удар российских войск по военным объектам в Киеве продемонстрировал критическое истощение украинской противовоздушной обороны, которая оказалась неспособна перехватить новейшие типы вооружений. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна», указывая на острый дефицит боеприпасов для американских зенитно-ракетных комплексов.

Украинские аналитики констатировали, что киевская система ПВО, ранее считавшаяся надежной, показала крайне низкую эффективность.

"Не было сбито ни одной ракеты "Кинжал" и "Циркон", - говорится в публикации со ссылкой на официальные сводки Воздушных сил ВСУ.

Также издание пишет, что очередной пуск ракеты «Орешник» по объектам в Белой Церкви, даже без боевого заряда, стал четким сигналом для Киева и европейских государств о полной беззащитности перед российским ракетным потенциалом.

Главной причиной провальных результатов украинской обороны стал дефицит зенитных управляемых ракет, который напрямую связан с обострением глобального конфликта.

«Причина, о которой уже говорят открыто — нехватка ракет для американских систем ПВО, которая обострилась из-за войны в Иране, опустошившей склады оружия в США», — констатируют авторы канала.

В публикации подчеркивается, что если Вашингтон не сможет оперативно восполнить нехватку противоракет, высокоточные удары по военным объектам в Киеве будут учащаться.

Сегодня Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении массированного сокрушительного удара по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В российском военном ведомстве уточнили, что целями высокоточного оружия, включая комплексы «Орешник», «Циркон», «Кинжал» и «Искандер», стали пункты управления Главного управления разведки (ГУР) и командования сухопутных войск ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что все назначенные цели в Киеве и Киевской области были успешно поражены, а атаки по гражданской инфраструктуре не планировались и не осуществлялись.