Президент Чехии призвал отключить России интернет

Президент Чехии Петр Павел призвал отключить Россию от интернета и лишить российские банки доступа к глобальной финансовой системе. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

Павел заявил, что НАТО надо вести более жёсткую линию в отношении России, и сейчас альянсу «не хватает решимости».

«Стоит рассмотреть асимметричные меры… Например, отключение интернета или спутников, или исключение российских банков из финансовой системы», — сказал он.

По его утверждению, Россия якобы продолжает провокации в воздушном пространстве стран НАТО, оправдывая это тем, что «мы можем». Если нарушения продолжатся, надо принимать решения о возможном уничтожении БПЛА и самолётов, считает чешский президент.

Он не уточнил, о каких «провокациях» России идет речь, и будут ли натовцы сбивать украинские дроны.

Глава Министерства обороны (МО) Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна впервые сбила над своей территорией дрон ВСУ. После этого министр обороны Украины Михаил Федоров извинился перед ним в телефонном разговоре.