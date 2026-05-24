В Киеве повреждены здания МИД и налоговой службы после ночных взрывов

Здания МИД и ГУ Государственной налоговой службы Украины получили повреждения в результате взрывов прошедшей ночью.

"Здание МИД Украины получило незначительные повреждения в результате взрывов поблизости", - говорится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Минобороны России сделало заявление об ударе возмездия

О повреждении здания ГУ налоговой службы ведомство сообщило на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Отмечается, что разрушен фасад, в большинстве помещений выбиты стекла.

Всего, по данным Госслужбы Украины по ЧС, пожары и разрушения зафиксированы в 40 локациях в восьми районах украинской столицы.