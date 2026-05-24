Госсекретарь США рассказал о значительном прогрессе на переговорах с Ираном

США достигли значительного прогресса на переговорах с Ираном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

«Достаточно сказать, что был достигнут некоторый прогресс, значительный прогресс, хотя и не окончательный», — сказал Рубио.

Он добавил, что в ближайшее время появятся новости по этой теме и он представит президенту США Дональду Трампу возможность сделать дальнейшие заявления по этому поводу.

До этого портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума о продлении перемирия на 60 дней. Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива, разрешение Ирану свободно продавать нефть и переговоры по ограничению иранской ядерной программы.

По данным Белого дома, стороны должны финализировать сделку, в том числе с Катаром, Саудовской Аравией и Пакистаном.

Ранее в США заявили, что Иран все еще стремится к созданию ядерного оружия.