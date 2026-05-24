"Тяжелый был удар": Зеленский сделал заявление о ночной атаке

Киев подвергся массированному удару баллистическими ракетами и беспилотниками, который украинская система противовоздушной обороны не смогла полностью отразить. Это признал в своем видеообращении, опубликованном в Телеграм-канале, Владимир Зеленский.

Он также призвал США и Евросоюз к решительным действиям для прекращения конфликта.

«Тяжелый был удар — ракет различных типов 90, из них много баллистики — 36. 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить», — сообщил Зеленский.

По его словам, основной мишенью атаки стал Киев, где зафиксировано наибольшее количество попаданий. Кроме того, он заявил о применении ракетного комплекса «Орешник» по объектам в Белой Церкви.

На фоне масштабных повреждений инфраструктуры Зеленский вновь обратился за поддержкой к зарубежным партнерам.

«Мы делаем все, чтобы установить мир и защитить людей. И важно, чтобы Украина была не одна. Нужны решения и от Соединенных Штатов Америки, и от Европы, и от других», — подчеркнул Зеленский, настаивая на необходимости внешнего давления для завершения боевых действий.

Ранее на фоне ночного удара народный депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что стране «отчаянно необходимо прекращение огня», и призвал общество не молчать. До этого бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель констатировала, что на пятый год конфликта страна полностью истощена и лишилась человеческих ресурсов, а чисто военное решение проблемы стало невозможным.