Tasnim: ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному состоянию

Tasnim: ситуация в Ормузском проливе не вернётся к довоенному состоянию
Согласно предварительной договоренности между Вашингтоном и Тегераном, ситуация в Ормузском проливе не вернётся к довоенному состоянию, пишет Tasnim.
Также сообщалось, что Соединённые Штаты обязуются снять санкции с иранской нефти на время переговоров.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована.
В Axios писали, что сделка США и Ирана предусматривает продление перемирия на 60 дней.