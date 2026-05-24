Tasnim: ситуация в Ормузском проливе не вернется к довоенному состоянию

Согласно предварительной договоренности между Вашингтоном и Тегераном, ситуация в Ормузском проливе не вернётся к довоенному состоянию, пишет Tasnim.

«Детали предварительного «возможного» соглашения между Ираном и США свидетельствуют о том, что если это соглашение будет принято, ситуация в Ормузском проливе не вернётся к довоенному состоянию», — говорится в публикации.

Также сообщалось, что Соединённые Штаты обязуются снять санкции с иранской нефти на время переговоров.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном в значительной степени согласована.

В Axios писали, что сделка США и Ирана предусматривает продление перемирия на 60 дней.