Иран за сутки пропустил через Ормузский пролив 33 судна под защитой КСИР

За последние 24 часа Иран разрешил более чем 30 судам пересечь Ормузский пролив, сообщает CNN. Агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции передало, что через пролив прошли 33 судна, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие корабли. Все они получили разрешение, координацию и защиту от военно-морских сил КСИР.

© Московский Комсомолец

Заявление иранского военного командования прозвучало вскоре после того, как высокопоставленный источник в Тегеране сообщил CNN, что важнейший водный путь уже открыт. При этом он добавил, что для обеспечения безопасного транзита необходима предварительная координация с соответствующими иранскими властями.

Данные MarineTraffic подтверждают, что с вчерашнего дня через пролив прошло несколько судов, хотя их всё ещё значительно меньше, чем до начала конфликта.

Иранская государственная телекомпания IRIB сегодня заявила, что в настоящее время 240 судов ожидают разрешения Ирана на вход в пролив. Это указывает на сохраняющуюся напряжённость в регионе и на то, что Тегеран продолжает контролировать движение через одну из самых стратегически важных морских артерий мира. Очередь из сотен кораблей создаёт риски для глобальных поставок энергоносителей.