Депутат Рады сделал срочное заявление после российских ударов

Украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снова оказался в центре внимания. На этот раз он призвал Киев к немедленному поиску мира с Россией. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам политика, ракет и сирен хватит. Он отметил, что люди хотят «жить, работать, растить детей, а не прятаться по подвалам».

С таким призывом Гончаренко* выступил на фоне очередной воздушной тревоги в Киеве, пишет Страна.ua.

По данным издания, депутат Рады указал на необходимость сделать всё возможное, чтобы остановить боевые действия и вернуть украинцев к нормальной жизни.

Ранее Telegram-канал «Военный Осведомитель» сообщил, что при ударах по Киеву использовалась «почти вся номенклатура» российских ракет. В публикации утверждается, что украинская сторона заявляет в том числе о применении гиперзвуковых ракет «Циркон».

Официального подтверждения этой информации пока нет.

