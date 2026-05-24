Группа мировых лидеров озаботилась спасением мира

Группа, созданная в свое время Нельсоном Манделой и известная как "Старейшины", собралась в Кении, чтобы смоделировать чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, и обнаружила, что многое еще предстоит сделать, как показала последующая вспышка Эболы

Около дюжины человек собрались за столом заседаний в центре неотложной помощи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) недалеко от Найроби, не отрывая глаз от анимированной презентации на экране, рассказывает The Guardian.

Работники здравоохранения в восточной части Чада сообщили о нескольких случаях смерти среди пациентов с дыхательной недостаточностью. Первоначальные пробы указывают на новый вариант птичьего гриппа, но для подтверждения необходимо отправить образцы в зарубежную лабораторию. Международные медико-санитарные правила требуют уведомления в течение 24 часов после проведения обследования, но правительство Чада не решается уведомлять ВОЗ, опасаясь экономических последствий и стигматизации.

Это гипотетическая вспышка пандемии, и среди собравшихся за столом есть некоторые из самых почитаемых фигур континента: члены основанной в 2007 году Нельсоном Манделой группы"Старейшин" – бывших президентов и мировых лидеров. Идея этой группы, отмечает The Guardian, состоит в том, чтобы использовать их коллективную мудрость для преодоления глобальных кризисов.

Эта группа “старейшин” вместе с представителями ВОЗ приняла участие в моделировании, чтобы лучше понять, как Африка готовится к следующей пандемии, противостоять возникающим инфекционным заболеваниям и угрозам безопасности здравоохранения, а также дать им возможность выступать за повышение готовности и принятие более эффективных ответных мер.

Подсказка для первого сценария проста: если бы вы были главой государства Чад, как бы вы убедились, что министр здравоохранения страны соблюдает международные медико-санитарные правила, сообщая о развитии ситуации, и какие гарантии вам потребовались бы от партнеров в том, что своевременное уведомление будет поддержано?

Эрнесто Седильо, бывший президент Мексики, предлагает первый вариант ответа. Он считает, что правительствам необходимы стимулы “поступать правильно”.

“Что сделает международное сообщество, чтобы убедить правительства в том, что это не только их обязанность, но и то, что они будут признаны послушными?” - задается он вопросом, ссылаясь на ощущение Южной Африки, что ее наказывают запретами на поездки и ограничениями за обнаружение нового варианта Covid-19 во время пандемии в 2021 году.

Сидящий напротив Зейд бин Раад бин Зейд аль-Хусейн, бывший верховный комиссар ООН по правам человека, говорит, что разработчики политики в области здравоохранения должны моделировать свои ответные меры с учетом того, что работает в других секторах.

“Что, я думаю, нам нужно сделать, – говорит он, – так это посмотреть на более надежные системы, которые у нас есть, где у вас действительно надежная проверка, и сказать: ”Почему бы нам не подключить остальные системы, чтобы они соответствовали требованиям?“

Бывший президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф предлагает иную точку зрения, говоря, что проблема часто возникает из-за слабых систем здравоохранения в странах, представивших отчеты, которые не имеют возможности должным образом выявлять пандемии и сообщать о них и, следовательно, не могут оказать давление на правительства, чтобы они сообщали о своих результатах. “В большинстве случаев это связано не столько с отсутствием политической воли, сколько с недостаточным системным потенциалом”, - говорит она.

В течение примерно часа старейшины проводят сценарии и упражнения, демонстрирующие принятие решений в режиме реального времени о том, как геополитические, климатические и конфликтные риски могут ухудшить реакцию на вспышки. Они опираются на свой коллективный опыт и мудрость, накопленные во время прошлых вспышек, когда они были лидерами.

Моделирование проводится на фоне вспышки хантавируса и – по совпадению, но в качестве доказательства растущей глобальной угрозы чрезвычайных ситуаций, связанных с болезнями, – всего за день до того, как представители здравоохранения объявят о вспышке Эболы в Уганде и Демократической Республике Конго, в результате которой на данный момент погибли десятки человек.

Все присутствующие в зале также осознают, что участники переговоров пропустили крайний срок для завершения работы над глобальным соглашением о борьбе с пандемией, объявленным во время Covid в 2021 году. Предполагалось, что соглашение определит, как страны должны обмениваться информацией о патогенах, которые могут вызывать пандемии, и о доступе, который им должен быть гарантирован взамен в виде вакцин, тестов и лечения.

Задержка с согласованием такого соглашения подчеркивает отсутствие доверия между богатыми и бедными странами, особенно в Африке, которые столкнулись с неравенством в отношении вакцин и получили мало доз во время пандемии. Многие считают, что континент был фактически заброшен, поскольку более богатые страны накапливали запасы вакцин, пишет The Guardian.

Во время моделирования старейшинам предлагается другой сценарий. Чад наконец уведомил ВОЗ, но только через две недели, когда ситуация резко ухудшилась: случаи заболевания начали появляться на севере Камеруна, а сильное наводнение перекрыло транспортные пути и привело к дальнейшим задержкам с отправкой патогенов в международную лабораторию. Как ВОЗ и ее международные партнеры могут лучше подготовиться к кризисам в области здравоохранения и климата, которые будут все чаще возникать одновременно?

Чтобы получить “полную картину”, аль-Хуссейн призывает к сотрудничеству между учеными и климатологами для интеграции и обобщения знаний. “Многие из нас работают как в области климата, так и в области науки о климате”, - говорит он. “И я вижу не так уж много экспертов в области здравоохранения в этой области, и я не вижу, чтобы было наоборот”.

Экс-президент Серлиф соглашается: “Международной интегрированной системы или комплексного реагирования еще нет”.

Выступая затем, Денис Муквеге, конголезский хирург-гинеколог и лауреат Нобелевской премии, рассказал о мерах, принятых его страной в ответ на вспышки Эболы и оспы. Он говорит, что моделирование подчеркивает важность многостороннего подхода, быстрого реагирования на вспышки и политической воли стран к сотрудничеству.

“Нам нужно работать сообща, потому что мы никогда не знаем, где это произойдет. И нам нужно, чтобы все люди были готовы к этому, когда это произойдет”, - говорит он. “Нам действительно нужно понимать, что когда у нас происходит вспышка, она может зайти далеко, а иногда и выйти за пределы наших границ”.

Д-р Мохамед Джанаби, региональный директор ВОЗ в Африке, говорит, что это мероприятие позволило взглянуть на реальную ситуацию в Африке, где в прошлом году организация зафиксировала 146 чрезвычайных вспышек заболеваний. “Вы видели, с чем мы здесь сталкиваемся”, - говорит он старейшинам. - Вспышки будут продолжаться; вопрос в том, как мы с ними справляемся, вот в чем”.