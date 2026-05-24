На Кипре начались парламентские выборы

Выборы в однопалатный парламент - Палату представителей - начались в воскресенье в Республике Кипр. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На юге острова в 07:00 по местному времени (летнее кипрское время совпадает с мск) открылись более 1,2 тыс. избирательных участков, которые будут работать до 18:00 с паузой продолжительностью в один час между 12:00 и 13:00.

Из 1 217 участков пять будут открыты за пределами острова: два - в Лондоне, и по одному - в Брюсселе, Афинах и Салониках. 13 участков на Кипре специально отведены для голосования представителей маронитской общины, а еще два - для жителей греко-кипрских анклавов на турко-кипрском севере острова, которым, для того чтобы воспользоваться своим избирательным правом, необходимо будет прибыть на юг Кипра, то есть на территории, подконтрольные официальным властям острова.

Голосование должно завершиться в 18:00, однако председатели участковых избирательных комиссий наделены правом продлить работу участков, чтобы предоставить возможность волеизъявления для тех граждан, которые к моменту официального завершения работы будут продолжать стоять в очередях к урнам для голосования. Правом голоса на этих выборах обладают 569 182 избирателя.

На 56 мест в однопалатном парламенте претендуют 752 кандидата, 9 из которых позиционируют себя как независимые, а остальные представляют 19 партий и движений. Из-за обилия политических сил и их выдвиженцев, участвующих в нынешних выборах, впервые в кипрской практике был изменен формат избирательных бюллетеней. Теперь они содержат информацию о кандидатах в депутаты парламента сразу на двух сторонах одного листа, в то время как прежде одна из сторон традиционно оставалась чистой.

Кипр - это президентская республика, в которой глава государства одновременно возглавляет и правительство. Президент сам формирует состав своего кабинета, поэтому с формальной точки зрения парламентские выборы не влияют на конфигурацию исполнительной власти. Однако правительственные инициативы не могут обрести форму законов и претвориться в жизнь без ратификации их парламентом.