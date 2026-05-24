США готовы обсуждать снятие санкций и разморозку активов Ирана

По проекту американо-иранского меморандума, США согласятся в течение 60-дневного перемирия вести переговоры о возможности снятия санкций с Ирана и разморозке иранских активов в зарубежных банках. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил американский портал Axios.

По его сведениям, представители Тегерана требовали немедленной разморозки иранских активов и постоянной отмены санкций, однако США заявили, что это произойдет только после "ощутимых уступок" со стороны Ирана. Проект меморандума также включает в себя обязательство иранской стороны навсегда отказаться от попыток разработать ядерное оружие, а также вести переговоры о приостановке обогащения урана и вывоза с его территории запасов высокообогащенного ядерного топлива.

Кроме того, в документе оговаривается остановка боевых действий между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" в Ливане. Как указал американский чиновник, американская администрация допускает, что перемирие между США и Ираном может прерваться до окончания 60-дневного срока, если условия меморандума не будут соблюдаться.