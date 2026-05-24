Раскрыты детали соглашения США и Ирана с перемирием на 60 дней

Соглашение США и Ирана предусматривает продление перемирия на 60 дней, об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

«Обе стороны подпишут меморандум о взаимопонимании, который будет действовать 60 дней и может быть продлен по взаимному согласию», — отметил собеседник портала.

Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход судов. Иран соглашается разминировать установленные в проливе мины для обеспечения беспрепятственного прохода кораблей, отмечается в публикации.

Согласно проекту документа, США в свою очередь снимут блокаду с портов Ирана и ослабят санкции против страны.Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил Ирану сильными ударами, если сделка не будет достигнута.