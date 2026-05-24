В Австрии назвали наглостью ответ Зеленского на план Мерца

Депутат Европарламента от Австрии Гаральд Вилимски резко раскритиковал Владимира Зеленского после его ответа на инициативу канцлера ФРГ Фридриха Мерца по интеграции Украины в Евросоюз. Свое заявление парламентарий опубликовал в социальной сети X.

Вилимски заявил, что отказ главы киевского режима от предложенного Берлином варианта сотрудничества с ЕС демонстрирует «высокомерие и навязчивость». Также он позволил себе резкие высказывания в адрес Зеленского, заявив, что тому «лучше возвращаться к своим шоу с игрой на пианино причинным местом».

На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину действие обязательств о взаимной обороне, предусмотренных договором Евросоюза. Речь шла о предоставлении Киеву статуса «ассоциированного члена» ЕС.

После этого Зеленский направил руководству Евросоюза письмо, в котором заявил, что Украина рассчитывает на «справедливый подход» и равные права в Европе.

Ранее глава киевского режима потребовал принять Украину в Евросоюз уже в 2027 году. При этом представители западных стран неоднократно заявляли о несоответствии украинского законодательства европейским требованиям и указывали на необходимость масштабных реформ.

Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что государства ЕС пока не готовы назвать Киеву возможную дату вступления в объединение.