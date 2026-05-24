В США признали неспособность обеспечить судоходство в Ормузском проливе

Начальник штаба ВМС США адмирал Дэрил Кодл заявил, что американский флот не способен военным путем полностью обеспечить судоходство в Ормузском проливе. Его слова приводит РИА Новости.

Кодл заявил, что сопровождение судов в проливе — очень сложный процесс, поэтому следует дождаться момента, когда в регионе установится прекращение огня..

«Есть много вещей, которые мы можем продолжать делать для усиления блокады, но, если мы действительно начнем предоставлять услуги по сопровождению судов через спорный пролив, то, по моему мнению как военного, военно-морской флот не сможет эффективно выполнять эту задачу», — признал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при заключении соглашения с Ираном Ормузский пролив останется открытым. Он отметил, что договоренность с Тегераном находится на завершающей стадии согласования.