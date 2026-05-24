Сделка США и Ирана якобы включает отказ Тегерана от запасов урана

Предлагаемое соглашение между США и Ираном якобы предусматривает обязательство Тегерана отказаться от запасов высокообогащённого урана.

Об этом изданию New York Times рассказали два американских чиновника.

По их словам, в тексте предложения не указано, каким именно образом Иран откажется от урана.

Проработку этого вопроса планируют отложить до следующего раунда переговоров по ядерной программе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка в значительной степени согласована.

Журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что посредники на переговорах между США и Ираном намерены завершить и анонсировать в воскресенье, 24 мая, рамочное соглашение, уместившееся на одну страницу.