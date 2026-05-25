Число предположительных случаев заражения вирусом Эбола в ДРК превысило 900

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о более чем 900 предполагаемых случаях заражения вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На данный момент выявлено более 900 предполагаемых случаев заболевания, включая 101 подтвержденный случай", - написал Гебрейесус в Х.

По его информации, в эпицентре вспышки в провинции Итури, где проживают 5 млн человек, каждый четвертый нуждается в гуманитарной помощи, а каждый пятый покинул свой дом. Боевые действия на территории страны препятствуют усилиям по отслеживанию контактов с больными Эболой и выявлению заболевания на ранних стадиях, отметил руководитель ВОЗ.

Эпицентр нынешней вспышки вируса Эбола находится на территории провинции Итури на востоке ДРК. Первый летальный случай там зафиксировали 24 апреля. Считается, что вспышка началась среди шахтеров, которые ведут добычу золота в районе, прилегающем к административному центру провинции - городу Буниа. Служба здравоохранения ДРК получила первые тревожные сигналы из Итури 5 мая. Спустя девять дней конголезские медики выявили возбудителя вспышки - вирус Эбола-Бундибугио, от которого нет ни вакцины, ни специальных лекарств.

В ДРК и соседней Уганде было немедленно объявлено о вспышке лихорадки. В ночь на 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в этих двух странах.