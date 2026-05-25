Каллас жестко раскритиковали и обвинили в двойных стандартах

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья обвинил главу дипломатии ЕС Каю Каллас в двойных стандартах и отсутствии объективности в оценках ситуации на острове. Его слова цитирует ТАСС.

Родригес Паррилья заявил, что представитель ЕС должна руководствоваться принципами международного права и мира, о которых говорит Евросоюз. По его словам, Каллас не учитывает влияние американской блокады, нефтяного эмбарго и военной угрозы на положение кубинцев.

Кубинский министр также отметил, что последние меры США вредят европейским компаниям и гражданам, однако Каллас не выразила по этому поводу обеспокоенности. При этом он подчеркнул, что Гавана ценит гуманитарную помощь ЕС и отдельных стран союза.

Каллас в конце прошлой недели находилась с визитом в Мексике. В заявлениях для прессы она возложила ответственность за нынешнюю сложную ситуацию на Кубе на власти республики.