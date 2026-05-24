Журналист Бен Арис в своей статье для немецкого издания Berliner Zeitung резко раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас за ее недавнее высказывание о Китае.

По мнению автора, сравнение отношений с Китаем с раковой опухолью не только противоречит всей политике Европейского союза, но и представляет собой настоящий позор для всего объединения.

Как указывается в материале, Каллас публично назвала Китай раковым заболеванием, заявив о необходимости проведения «химиотерапии». Журналист квалифицирует это как полный провал и позор для Европы.

Арис также отмечает, что подобные заявления эстонского политика наносят вред самому Евросоюзу, особенно в текущих условиях, когда после заметного охлаждения отношений с Соединенными Штатами при администрации Трампа, Брюсселю жизненно необходимо реанимировать и налаживать связи с Пекином.

Автор подчеркивает, что слова Каллас резко контрастируют с новым вектором европейской дипломатии, поскольку после распада многолетнего трансатлантического альянса ведущие политики ЕС все чаще совершают поездки в китайскую столицу, чтобы попытаться восстановить взаимовыгодные отношения.

