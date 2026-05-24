СМИ раскрыли, когда будет обнародована сделка США и Ирана

Как сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на собственные информированные источники, участники переговорного процесса между Соединенными Штатами и Ираном намерены завершить подготовку текста рамочного соглашения, которое займет всего одну страницу. Ожидается, что этот документ будет обнародован уже в воскресенье.

© Московский Комсомолец

По словам регионального источника, на которого ссылается журналист в своем посте на платформе X, переговоры проходят в позитивном ключе, и посредники выражают надежду, что уже завтра им удастся финализировать работу над одностраничным рамочным документом и предать его огласке.

Вслед за этим, как уточнил тот же источник, посредники планируют приступить через несколько дней к переговорам, посвященным уже более детальному и развернутому соглашению.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее Трамп заявил, что Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки с Ираном.