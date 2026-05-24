24 мая: какой праздник отмечают в России и мире

24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности, также свой профессиональный праздник отмечают кадровики. В мире 24 мая отмечают день осведомленности о шизофрении. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечаются 24 мая и какие приметы связаны с этим днем.

© Lenta.ru

Праздники в России

День славянской культуры и письменности

Славянская письменность, как считают ученые, зародилась в 863 году, благодаря двум братьям-монахам — Кириллу и Мефодию. Переработав греческий алфавит на славянский манер, они создали новую азбуку, которую в первую очередь использовали для переводов церковных книг.

Современные исследователи полагают, что Кирилл и Мефодий создали не кириллицу, а глаголицу. Создателем кириллицы считается ученик Кирилла, Климент Охридский

С 1991 года День славянской культуры и письменности — государственный праздник. Дату выбрали неслучайно: 24 мая отмечается православный праздник в честь святых Кирилла и Мефодия, которые не только подарили славянам алфавит, но и перевели на их язык главные книги для богослужений — Евангелие и Псалтырь.

День кадровика в России

В России сотрудники кадровой службы отмечают профессиональный праздник дважды в году: 24 мая и 12 октября. Первая дата приурочена к выходу постановления 1835 года «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Этот документ по сути является первым регламентом отношений между работниками и руководителями.

12 октября кадровики празднуют годовщину подписания «Инструкции об организации советской рабоче-крестьянской милиции». В 1918 году этим документом власть постановила формировать в новом государстве кадровые отделы.

Праздники в мире

Всемирный день осведомленности о шизофрении

Шизофрения — это психическое расстройство, при котором человек страдает от галлюцинаций, нарушений памяти и мышления, а также испытывает апатию, эмоциональную отстраненность и другие симптомы. День осведомленности о шизофрении был учрежден в 1988 году, чтобы привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются больные.

По данным ВОЗ, около 24 миллионов человек в мире болеют шизофренией — это один человек из 300. Развиваться болезнь начинает примерно с 20-30 лет, иногда с позднего подросткового возраста. Считается, что шизофрения может быть следствием генетических нарушений, неблагоприятной психосоциальной среды и злоупотребления наркотиками.

Какие еще праздники отмечают в мире 24 мая

День валяния в траве; День горилки; Международный женский день за мир и разоружение.

Какой церковный праздник 24 мая

День памяти священномученика Мокия (Мокея) Амфипольского

Святой Мокий жил в III веке и был пресвитером в городе Амфиполе (ныне греческая деревня Амфиполис). Он проповедовал христианство среди язычников, за что в итоге подвергся суровым пыткам. По легенде, его пытались сжечь в печи, но оттуда Мокий вышел целым и невредимым, после этого святого бросили на растерзание львам, но звери послушно легли у ног мученика. Люди, ставшие свидетелями этих чудес, требовали отпустить Мокия, однако в конце концов святому отсекли голову.

Какие еще церковные праздники отмечают 24 мая

День памяти равноапостольного Ростислава, князя Великоморавского; День памяти святителя Никодима Сербского;

Приметы на 24 мая

Если с утра туманно — лето будет дождливым. Если кошки спят животом кверху — погода в ближайшее время будет жаркой; Резкое похолодание к вечеру — впереди грозы и ненастье.

Кто родился 24 мая

На молодость Шолохова пришлись Первая мировая и Гражданская войны. Эти исторические события нашли отражение в его романе «Тихий Дон», опубликованном в 1940 году.

Во время Великой отечественной войны Михаил Шолохов работал военным корреспондентом газет «Правда» и «Красная звезда», а также публиковал очерки и рассказы. Ужасы войны он описал в романе «Они сражались за Родину» (который вышел в печать лишь отдельными главами), а также в рассказах «Судьба человека» и «Наука ненависти».

В 1965 году Михаил Шолохов получил Нобелевскую премию по литературе за роман «Тихий Дон». Книгу высоко оценили «за художественную силу и цельность эпоса о Донском казачестве в переломное для России время».

Окончив неполные восемь классов школы, Иосиф Бродский работал фрезеровщиком, помощником прозектора в морге, кочегаром, фотографом, а также путешествовал в составе геологических экспедиций. С 1957 года Бродский начал писать стихи и выступать с ними на публике. Его творчество высоко оценила Анна Ахматова, благодаря чему поэт быстро приобрел популярность в творческих кругах.

В 1964 году Бродского обвинили в тунеядстве, а затем отправили в ссылку на 18 месяцев. В начале 1970-х, получив ультимативное предложение переехать в Израиль, Бродский эмигрировал в США, где прожил всю оставшуюся жизнь.

В 1987 году Бродский получил Нобелевскую премию по литературе за «всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии». На родине его начали открыто печатать лишь в 90-х.

Кто еще родился 24 мая

Евгений Баженов (35 лет) — YouTube-блогер Badcomedian; Райан Оттер (38 лет) — российский композитор; Жан-Поль Марат (1743-1793) — французский революционер; Боб Дилан (85 лет) — американский певец, Нобелевский лауреат.