Президент Чехии потребовал от НАТО принять меры против России

Страны НАТО должны проявить решительность в отношении России, чтобы предостеречь её от якобы провокаций в отношении альянса, заявил президент Чехии Петр Павел. По его словам, блоку стоит пойти даже на асимметричные шаги и сбивать российские самолёты, если они будут нарушать воздушное пространство стран-союзниц. Между тем западные СМИ считают, что подобная агрессивная риторика выступает ширмой для углубляющегося кризиса европейской идентичности. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что подобный курс одновременно обостряет противоречия в самом Евросоюзе и способствует дальнейшей милитаризации региона.

Ряд европейских политиков продолжают повышать градус эскалации в отношениях с Россией. В частности, президент Чехии Петр Павел в интервью The Guardian заявил, что НАТО непременно нужно «показать зубы» РФ якобы из-за её попыток проверить решимость альянса на его восточном фланге в ситуации с падающими там украинскими беспилотниками. По его мнению, необходимо применить «достаточно решительные, возможно, даже асимметричные» меры, вплоть до сбивания российских военных самолётов, если те будут нарушать воздушное пространство стран альянса.

«Россия... в основном понимает язык силы, в идеале сопровождаемый действиями. Если нарушения воздушного пространства НАТО продолжатся, нам придётся принять решение о сбивании либо беспилотного, либо пилотируемого летательного аппарата», — заявил Павел.

С его точки зрения, если сейчас не предпринять ответных шагов, то «Кремль может усилить свои действия».

При этом, как признавали и в Эстонии, и в Латвии, на территории которых фиксировались инциденты с беспилотниками, дроны принадлежали ВСУ и летели в сторону российских территорий для атак. Киев не согласовывал маршрут их пролёта с союзниками, а те, в свою очередь, не разрешали ему использовать собственную территорию для пролётов БПЛА.

Напомним, что 19 мая силы НАТО впервые атаковали украинский беспилотник, залетевший на территорию Эстонии. БПЛА был уничтожен, а главе Минобороны Украины Михаилу Фёдорову пришлось извиняться.

«Выглядим слабыми»

Однако Павел считает, что поддержка Украины должна продолжаться как со стороны Европы, так и со стороны США. Более того, он заявил, что из-за того, что некоторые европейские лидеры «всегда отдают предпочтение дипломатическому решению», НАТО рискует оказаться в ситуации раскола и неспособности действовать.

Чешский президент также раскритиковал Европу за проблемы с определением своего курса в отношении России и за то, как могла бы выглядеть потенциальная система безопасности после завершения украинского конфликта.

«Если мы не выдвигаем собственных предложений, то выглядим слабыми или растерянными», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что ранее схожие взгляды представили в Berliner Zeitung. Издание отметило, что Европа сегодня маскирует внутренний кризис борьбой с общим врагом в лице РФ. Внешняя угроза — как это было во время холодной войны — выступает необходимым условием её существования, считают в газете.

«Молчание европейцев в адрес Кремля говорит о многом. Им нечего сказать, потому что с политической точки зрения этого континента как такового не существует. Он не играет никакой роли... Европа, прежде всего Западная, переживает глубокий кризис идентичности», — цитирует иноСМИ материал BZ.

При этом Россия сегодня не выглядит столь масштабной угрозой, как это хотят представить европейские элиты, отметили в издании.

«Как бы то ни было, стоит отметить, что современные европейские политики, когда речь заходит о России, не могут придумать ничего, кроме отказа от диалога и приверженности идее победы Украины. Может быть, дело в самих политиках? А может быть, это связано с тем, что той «Европы», о которой постоянно говорят, на самом деле не существует», — констатировали в Berliner Zeitung.

«Доктрина Каллас»

Внутренняя обстановка в Евросоюзе беспокоит не только его страны-члены. В частности, норвежское издание Steigan обратило внимание на то, что политики вроде главы евродипломатии Каи Каллас ведут Европу к перевооружению и конфронтации с Россией.

«Доктрина Каллас — это вера в то, что Европа становится безопаснее при усилении конфликта с Россией... Она гласит, что усиление давления всегда разумно... и что призывы к миру... это чуть ли не предательство», — цитирует РИА Новости статью в издании.

Однако, заметили там, легко говорить о боевом духе и требовать более жёсткой линии, когда другие платят за это кровью, пока ты сидишь в безопасности в окружении охраны.

В Steigan считают, что из-за Каи Каллас русофобские комплексы стали ключевыми элементами политики Евросоюза.

«Проблема Каллас не в том, что она не любит Кремль... а в том, что она превратила исторические страхи своей страны в европейскую модель управления... Нельзя допустить, чтобы опыт отношений Эстонии и России стал главным двигателем внешней политики ЕС. ЕС — это не балтийская платформа для мести. ЕС — это континентальный мирный проект, который сейчас находится под угрозой превращения в военную политическую машину», — подчеркнули в издании.

Там также заметили, что, хотя Норвегия и не является частью Евросоюза, она всё больше втягивается в линию блока через соглашение о европейском экономическом сотрудничестве, санкционную политику, сотрудничество с НАТО и концепцию безопасности. Однако страна граничит с Россией, и её безопасность всегда зависела от баланса, напомнили в Steigan. Поэтому Норвегии нужны не превращающие конфронтацию в конфликт евролидеры, а открытые каналы и внешняя политика, которая понимает, что добрососедство с Россией нельзя отменить лозунгами, пояснили в издании.

«Пытается быть в тренде»

Как отметил в беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, заявления чешского президента укладываются в общую тенденцию, которая сейчас прослеживается в риторике ряда европейских стран.

«Он пытается быть в тренде. Подобными заявлениями он старается переломить развитие тех политических сил и тенденций в Чехии, которые выступают за более конструктивный подход страны во внешней политике. Однако Павел настроен сохранить в Чехии нарративы, исходящие от Франции, Германии и Великобритании», — пояснил эксперт.

Таким образом Прага пытается занять более заметную позицию среди государств, выступающих за жёсткий курс в отношении Москвы, добавил аналитик.

Схожую оценку в интервью RT дал и профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

«Президент Чехии Павел известен тем, что стал таковым после ответственной должности в НАТО. И, видимо, он никак не может принять тот факт, что сегодня у него совсем другая обязанность — думать не о войне против России, а о том, чтобы мирно и счастливо жило население его родной страны. Стоит за этим по-прежнему всё то, что сегодня характеризует Европейский союз и НАТО, — русофобия», — заметил аналитик.

По его мнению, подобные заявления уже расходятся с процессами, которые наблюдаются в ряде европейских государств: там постепенно возникают дискуссии о необходимости поиска новых подходов к отношениям с Россией.

В целом всё происходящее сегодня в политической жизни Европы вполне можно квалифицировать как кризис идентичности, считают эксперты.

«Мы видим тотальный раздрай между различными европейскими политическими течениями относительно такого важного для Европы вопроса, как формат сосуществования с Россией. Кто-то выступает за конструктив, что было даже в самые суровые годы холодной войны. Кто-то говорит о том, что очередной поход Карла XII, Наполеона или Гитлера неизбежен», — отметил Семибратов.

При этом сторонники жёсткой линии пока обладают преимуществом во внутренней политике европейских стран, признаёт он.

Винокуров, в свою очередь, связал происходящее с более масштабным кризисом внутри западного лагеря.

«Внутри так называемого коллективного Запада произошёл очень большой раскол. Сегодня Европейский союз потерялся, а вся идентичность свелась к тому, что они воспользовались началом специальной военной операции и пошли по пути конфронтации. Этот тупик, в который они попали, в ближайшей перспективе может окончательно проявить все существующие проблемы», — подчеркнул эксперт.

Говоря о последствиях жёсткой антироссийской линии, Семибратов обратил внимание на то, что Евросоюз постепенно меняет собственную природу.