Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к диалогу между Евросоюзом и Россией ради завершения конфликта на Украине и поддержания мира в Европе.

"Мы должны вести диалог [с РФ], так как без него единственный заблудившийся дрон - а таких в последнее время много, главным образом украинских, - может вызвать третью мировую войну. Иногда у меня возникает чувство, что [кто-то] ожидает неумышленную провокацию или кто-то такую провокацию непосредственно готовит. Если кто-то в странах ЕС устал от 80 лет мира, то это точно не я", - сказал премьер, видеозапись его выступления выложена в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Он выразил значительную обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в Европе.

Фицо предположил, что инициатива канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса ассоциированного члена ЕС может быть связана с попыткой подключить сообщество к урегулированию конфликта на Украине. При этом он отметил, что страны западной части Балканского полуострова более готовы, в отличие от Украины, к принятию в состав ЕС.

"Все мы знаем, что Украина не готова к вступлению в ЕС", - сказал глава правительства. "Является ли предложение Мерца частью мирных переговоров, которые ЕС хотел бы инициировать? Украина сразу же подключится к мирным переговорам и будет более уступчивой к требованиям России, если получит статус ассоциированного члена ЕС? Если ассоциированное членство для Украины будет ценой за мир, то предложение германского канцлера приобретает совершенной иной размер. На эти вопросы, которые я задал, пока никто не ответил. Надеюсь, что на эту тему мы будем откровенно говорить как раз на саммите [ЕС - Западные Балканы 5 июня] в Черногории", - сказал премьер.

Фицо отметил, что Украина "должна добровольно выразить согласие" с возможными условиями мирного соглашения.