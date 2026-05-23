Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина совершенно не готова к вступлению в Европейский союз. Его слова приводит РИА Новости.

Фицо заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз и задумался, что Киев может дать организации взамен. Он напомнил, что некоторые страны упорно готовятся к членству в ЕС, принимая для этого «самоубийственные политические реформы и решения».

«Что мы скажем Черногории, Албании и особенно Сербии? Примем их перед тем, как Украина получит невероятные европейские преимущества? Или им Брюссель покажет средний палец?» — задумался он.

Ранее на Украине отвергли условия Мерца для вступления страны в Евросоюз. По словам экс-секретаря президента республики Юлии Мендель, Зеленский отринет идею о «второсортном» членстве в ЕС.