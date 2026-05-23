Туск созвал срочное заседание кабмина

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства 24 мая в связи с поступившим в пожарную службу ложным уведомлением о возгорании в семейной квартире президента республики Кароля Навроцкого в Гданьске.

"Очередная телефонная провокация! На этот раз в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в гданьской квартире семьи президента Навроцкого", - написал Туск в X. "Я нахожусь в постоянном контакте с министрами и спецслужбами, а также передал президенту слова солидарности. На завтрашнее утро я созвал совещание правительства", - добавил он.

Туск подчеркнул, что "действия провокаторов" были направлены против безопасности государства.