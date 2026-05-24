Премьер Канады обратился с призывом к Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни призвал Россию «немедленно прекратить удары» по Украине и тем самым «положить конец» конфликту. Об этом говорится на его странице в X.

Карни в соцсетях написал, что Россия продлевает «человеческие страдания».

Также премьер-министр подчеркнул, что Канада продолжит сотрудничать с международными партнерами для обеспечения справедливого и прочного мира на Украине и в Европе.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что страна получит от Канады денежный транш в размере 14,4 миллиона долларов на восстановление энергетики.