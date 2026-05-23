Иран и Пакистан отправили США новый вариант сделки по урегулированию конфликта

Reuters: Иран и Пакистан отправили США новый вариант сделки по урегулированию
Представители Ирана и Пакистана отправили США измененный вариант сделки по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два пакистанских источника, знакомых с ходом переговоров.
До этого агентство Tasnim сообщило со ссылкой на близкий к иранской переговорной команде информированный источник, что Тегеран и Вашингтон достигли прогресса по ряду спорных вопросов.
Уточняется, что переговоры и консультации продолжаются при посредничестве Пакистана. В отношении ряда моментов удалось достичь определенного прогресса, но соглашение невозможно без урегулирования всех разногласий.
Трамп пригрозил Ирану сильным ударом
Источник отметил, что сейчас основное внимание на переговорах уделяется прекращению войны, и пока этот вопрос не будет урегулирован, никакие другие темы обсуждаться не будут.