Глава МИД Литвы обратился с призывом к ЕС о российских активах

Глава МИД Литвы призвал ЕС поднять вопрос о российских активах
Глава литовского МИД Кестутис Будрис заявил, что европейским государствам стоит вернуться к вопросу использования замороженных активов России для Украины. Об этом пишет Politico.
Министр назвал активы «реальным ресурсом поддержки Украины» и «рычагом давления».
«Я с нетерпением жду возможности обсудить это. Вопрос не закрыт», — заявил Будрис.
Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о снятии с повестки дня вопроса активов России.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщал о планах в отношении российских частных активов.
ЕС оставил право использовать замороженные активы России для кредита Украине
Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия не оставит так просто ситуацию с заморозкой и использованием её активов в Европе.