Глава МИД Литвы обратился с призывом к ЕС о российских активах

Глава литовского МИД Кестутис Будрис заявил, что европейским государствам стоит вернуться к вопросу использования замороженных активов России для Украины. Об этом пишет Politico.

Министр назвал активы «реальным ресурсом поддержки Украины» и «рычагом давления».

«Я с нетерпением жду возможности обсудить это. Вопрос не закрыт», — заявил Будрис.

Ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о снятии с повестки дня вопроса активов России.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщал о планах в отношении российских частных активов.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Россия не оставит так просто ситуацию с заморозкой и использованием её активов в Европе.