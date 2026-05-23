На Западе заявили, что Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после решения главы национальной разведки Тулси Габбард уйти в отставку оказался в «еще большей изоляции».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

«Джей Ди Вэнс, который после отставки Тулси Габбард теперь остался одиноким «голубем» в кабинете [президента США] Дональда Трампа, оказался в еще большей изоляции, чем когда-либо, и даже рассматривает возможность отказаться от участия в президентской гонке 2028 года», — говорится в материале.

По данным издания, изоляция Вэнса усилилась на фоне роста влияния госсекретаря Марко Рубио, которого источники называют доминирующим голосом по внешней политике в окружении главы Белого дома.

До этого заместитель помощника президента США и старший директор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка рассказал, что Дональд Трамп оставил вице-президенту подробные указания на случай, если тому придется заменить его на посту главы государства до завершения президентского срока.

По словам чиновника, в ящике рабочего стола Resolute лежит адресованное Вэнсу письмо на случай, если с американским лидером «что-нибудь произойдет». Горка отметил, что на такой случай имеются протоколы, которые он не вправе обсуждать.