Тысячи человек пришли в центр Белграда на антиправительственный митинг

На площади Славия в Белграде проходит антиправительственный митинг, передает РИА Новости.

Агентство сообщает, что тысячи студентов и оппозиционеров в 19:00 собрались в центре сербской столицы, чтобы почтить память тех, кто не выжил при обрушении ж/д навеса в Нови-Саде.

В материале уточняется, что протестующие продолжают собираться. Среди митингующих есть те, кто несут флаги Сербии, транспаранты с названиями населенных пунктов и антиправительственными лозунгами, макеты зеленого огурца и троянского коня высотой в несколько метров. Митингующие свистят и прыгают, выкрикивая, что, кто этого не делает, — сторонник властей.

До этого в Сербии на фоне масштабной акции протеста приостановили движение всех поездов. Улицы в центре города перерыли, полиции не видно.

Днем 1 ноября 2024 года козырек из стекла, металла и бетона над входной дверью в здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде обвалился. При этом пострадали несколько десятков человек. После этого в городе начались протесты, их участники требовали отставки местных властей, а также привлечения к ответственности тех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала, и обнародования текста договора с китайскими подрядчиками. У здания администрации тогда выливали фекалии, а его само разрисовывали краской.