Мадьяр пообещал снизить зарплату себе и венгерским депутатам

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о значительном сокращении зарплат политиков, депутатов и мэров. Начнёт он с себя.

Об этом венгерский лидер заявил в интервью телеканалу RTL.

"Будут значительно снижены зарплата премьер-министра, зарплаты других государственных деятелей, зарплаты членов парламента, зарплаты мэров", — сказал Мадьяр.

Его собственная зарплата премьера составит 2,3 миллиона форинтов до вычета налогов, это примерно 7,4 тысячи долларов. Вместе с депутатской — 3,8 миллиона форинтов, около 12,3 тысячи долларов. Он подчеркнул, что бывший премьер Виктор Орбан получал более чем вдвое больше.

По подсчётам Мадьяра, экономия от сокращения депутатских зарплат за четыре года составит сумму, сопоставимую с годовым бюджетом Венгрии. Он также заявил, что надеется на рост ВВП выше двух процентов. Однако для этого, по его словам, нужна масштабная работа по возвращению замороженных средств из фондов ЕС.

Премьер предупредил, что этим летом министерства работать будут без отпусков. Возвращать деньги Брюсселя он намерен форсированно.

Ранее Венгрия приостановила выход из Международного уголовного суда.