Макрон обсудил с Трампом ситуацию вокруг Ирана

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию вокруг Ирана. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что лидеры затронули тему Ормузского пролива. Подробностей канал не приводит.

Также BFMTV сообщил, что Макрон провел консультации с королем Иордании Абдаллой II, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Ранее в интервью порталу Axios Трамп заявил, что шансы на заключение сделки с Ираном или возобновление боевых действий составляют 50 на 50. Он добавил, что намерен в субботу провести совещание со своей командой переговорщиков и в воскресенье принять решение о возможном возобновлении боевых действий с Ираном. В интервью CBS лидер США указал, что проект соглашения между Вашингтоном и Тегераном уже готов, но не раскрыл, одобрил ли он его.