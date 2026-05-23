На Украине призвали Запад отреагировать на угрозы Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал угрозы президента страны Владимира Зеленского в адрес России. Об этом Азаров написал в своем Telegram-канале.

По мнению Азарова, Зеленский способствует эскалации конфликта на Украине. Бывший украинский премьер напомнил, что глава государства открыто угрожал ударами по России.

«На мой взгляд, на такие вещи надо реагировать. Иначе все это закончится переходом в серьезнейший конфликт, чреватый третьей мировой войной», — призвал он страны Запада.

Посольство США в Киеве экстренно предупредило о скором ударе

Во время саммита Европейского политического сообщества в Армении Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — сказал он.