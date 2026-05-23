Бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский находится под жестким давлением международных кредиторов.

По словам Соскина, МВФ и Еврокомиссия требуют от Киева принятия непопулярных экономических решений, которые фактически приведут к ликвидации финансового суверенитета страны.

«МВФ и ЕК давят на Зеленского, тот давит на свою партию, а лидеры фракции ищут союзников, чтобы принять совершенно драконовские меры, которые должны привести к полному уничтожению экономического поля Украины. ЕС хочет содрать с Украины все, что можно, а взамен выдать кредит, который недавно одобрил», — заявил Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Ситуация усугубляется критическим состоянием бюджета. На 2026 год дефицит украинской казны запланирован на уровне 1,9 триллиона гривен, что эквивалентно 45 миллиардам долларов. В этих условиях Киев вынужден идти на уступки, чтобы получить доступ к внешним траншам. В частности, директор по коммуникациям МВФ Джули Козак ранее прямо обозначила необходимость проведения радикальных налоговых реформ как обязательного условия для дальнейшего кредитования.

На фоне рекордного дефицита западные партнеры всё чаще дают понять, что период «безусловной» помощи подходит к концу. Киевские власти призывают к активизации внутреннего поиска источников финансирования.