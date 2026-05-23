Сын Трампа тайно женился

Сын президента США Дональд Трамп — младший тайно женился на модели Беттине Андерсон в штате Флорида. После регистрации брака пара направилась на частный остров на Багамах, где запланировано «масштабное торжество».

© Вечерняя Москва

Об этом в субботу, 23 мая, сообщила газета The New York Times.

— Согласно данным реестра браков округа Палм-Бич, в четверг (21 мая — прим. «ВМ») в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, Дональд Трамп — младший, старший сын президента (США — прим. «ВМ»), женился на Беттине Андерсон, светской львице и инфлюенсере, — говорится в материале.

Свадьба состоялась через пять месяцев после того, как американский лидер объявил о помолвке своего сына на новогодней вечеринке в Белом доме. В тот же день информацию подтвердил и сам Трамп-младший. Вместе с Андерсон они впервые появились на публике в качестве пары на инаугурации главы Белого дома еще в январе 2025 года, передает газета.

22 мая фигуристы Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник подтвердили информацию о своих отношениях и начали публиковать на своих страницах в социальных сетях фотографии с совместного путешествия по Америке.