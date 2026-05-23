Посольство США в Киеве экстренно предупредило о скором ударе
Посольство США в Киеве выпустило экстренное предупреждение о возможной «серьезной воздушной атаке» на территории Украины в ближайшие сутки.
Американское диппредставительство настоятельно рекомендовало своим гражданам быть готовыми к немедленному переходу в убежища.
Сотрудники посольства призвали американцев заранее определить маршруты к ближайшим укрытиям, отслеживать ситуацию в местных СМИ и иметь при себе запасы воды, продуктов питания и медикаментов на случай чрезвычайной ситуации.
Зеленский анонсировал готовящийся по Украине удар «Орешником»
Ранее с экстренным обращением выступил Владимир Зеленский, который сообщил о получении разведывательных данных о подготовке российскими силами комбинированного удара с использованием в том числе комплекса "Орешник".