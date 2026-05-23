На Украине допустили, что украинцы станут «смесью индуса, бангладешца и так далее»

В будущем украинцы могут стать «в какой-то степени смесью индуса, бангладешца и так далее», заявил в интервью глава офиса миграционной политики республики Василий Воскобойник. Видео опубликовала «Страна.ua».

Чиновник не исключил, что таким будет «путь» Украины, и отметил, что главное, чтобы мигранты, платили налоги и становились частью «политической нации».

До этого в центре Киева на Майдане прошел митинг против трудовых мигрантов в республике. Горожане вышли на акцию с лозунгами: «Украина для украинцев», «Прочь с Украины мигрант некрасивый» и «Будет ли пакистанец защищать Купянск».

В апреле Воскобойник говорил о том, что Украине придется ежегодно завозить до 300 тыс. мигрантов, чтобы компенсировать убыль населения.

А президент Владимир Зеленский уверен, что после окончания военных действий в стране произойдет «бум» рождаемости.