Пашинян второй раз подаст в суд на арестованного российского бизнесмена

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще раз подаст в суд на лидера партии «Сильная Армения», российского бизнесмена Самвела Карапетяна из-за его слов о доме в Канаде. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Пашиняна, единственный его дом – это Армения. Он добавил, что «никогда не искал и не будет искать дома» за пределами страны.

Самвел Карапетян является президентом и основателем многопрофильной промышленно-строительной группы компаний «Ташир». Она названа в честь его родного города в Армении.

Ранее Пашинян подал первое заявление в суд на Самвела Карапетяна. Это произошло после его слов об употреблении политиком галлюциногенных грибов.