Трамп оценил шансы на сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что шансы на заключение сделки с Ираном оцениваются "ровно 50 на 50".

По его словам, сегодня он намерен провести встречу с переговорщиками, чтобы обсудить новое предложение Ирана.

«Трамп заявил, что шансы на то, удастся ли ему заключить "хорошую" сделку или же "разнести их", составляют "ровно 50 на 50"», — приводит слова американского лидера портал Axios.

Как сообщает издание, сегодня, в субботу, глава Белого дома планирует провести экстренное совещание со своей командой переговорщиков, чтобы детально разобрать последнее мирное предложение Тегерана.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон продолжает интенсивный диалог с иранской стороной через посредников. Несмотря на обмен встречными инициативами, президент США сохраняет жесткую позицию, допуская как достижение компромисса, так и полный отказ от дипломатических усилий в пользу силового сценария.