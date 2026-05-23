Канцлер Германии Фридрих Мерц проводит политику не в интересах собственных граждан, а в угоду Киеву.

Об этом заявил сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в соцсети X.

«Наша фракция АдГ в бундестаге проводит политику в интересах Германии, а федеральный канцлер — в интересах Украины. Мы не хотим преждевременно связывать Украину с ЕС», — пояснил он.

Крупалла также заявил, что АдГ не хочет дарить Украине электростанцию и выступает за мир, свободную торговлю и энергетику для Германии.

В Германии жестко раскритиковали Мерца

Ранее член бундестага и сопредседатель партии АдГ Алиса Вайдель заявила, что Фридрих Мерц ставит интересы Украины выше интересов Германии, что может привести к прямой конфронтации с Россией.