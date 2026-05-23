Иран выдвинул США требование для прекращения огня

Иран в новом предложении по прекращению огня настаивал на включении Ливана в будущие договоренности. Об этом говорится в письме главы МИД Ирана Аббаса Аракчи генсеку движения «Хезболлах», сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в письме шла речь о предложении, которое Тегеран передал США через пакистанского посредника. В нем Иран выдвинул требование, чтобы согласно будущему договору режим прекращения огня распространялся и на Ливан.

Также в письме подчеркивается, что Иран намерен и дальше поддерживать движение «Хезболлах».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о прекращении боевых действий в Ливане ради мира с Ираном. Однако фактически столкновения между Ливаном и Израилем продолжаются.