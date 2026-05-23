Тегеран выставил Вашингтону счет за открытие Ормузского пролива

Иран выдвинул Вашингтону условия для разблокировки Ормузского пролива, предложив США выплатить компенсации в качестве ключевого элемента сделки.

Об этом сообщает саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные дипломатические источники.

«Иран предложил открыть Ормузский пролив в обмен на выплату Соединенными Штатами компенсаций», — передает канал.

По информации собеседников Al Arabiya, соответствующие предложения были переданы Тегераном через Пакистан, который выступает посредником в непрямых переговорах с американской стороной. Иранские власти настаивают на предварительном обсуждении вопроса снятия санкций и разморозки активов до финализации любого договора.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявлял, что на нынешнем этапе консультаций ядерная повестка и детали санкционного давления обсуждаться не будут, хотя требование об их отмене остается неизменным приоритетом для Тегерана.

В рамках посреднической миссии в Тегеран прибыл командующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир. В ходе визита он провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом. Агентство ISNA подчеркивает, что, несмотря на активность Исламабада, текущие усилия пока не привели к прорыву в позициях сторон.