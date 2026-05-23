Франция запретила въезд министру нацбезопасности Израиля

Правительство Франции запретило въезд на свою территорию министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру после того как он опубликовал видеозапись, на которой активисты «флотилии Газы» Global Smud, в том числе французы, стоят на коленях со связанными руками. Об этом в субботу, 23 мая, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он подчеркнул, такое решение было принято после «не поддающихся квалификации» действий в отношении граждан Франции и Евросоюза, которые находились на борту флотилии Global Smud. При этом Барро отметил, что МИД Франции не одобряет действия флотилий, которые «перегружают дипломатические и консульские службы».

— Мы не можем мириться с тем, что граждане Франции подвергаются угрозам, запугиванию или жестокому обращению, особенно со стороны государственных чиновников, — написал министр на своей странице в соцсети X.

