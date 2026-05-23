На Западе заявили об истерике Зеленского из-за шага России

Владимир Зеленский из-за ядерных учений РФ и Белоруссии начал истерично угрожать Минску. Он был охвачен паникой из-за того, что киевское направление оказывается под ударом. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

В эфире YouTube-канала Христофору заявил, что Зеленский решил отреагировать на стратегические учения. Он «изображал жестокость», говорил о «превентивных ударах», но на самом деле был охвачен паникой.

«Его заявления о превентивных ударах — это очередное проявление паники», — отметил аналитик.

По его словам, Зеленский обеспокоен тем, что под ударом может оказаться Киев, и тогда его единоличная власть и деньги будут в опасности.

Ранее Зеленский заявил, что поручил «принять меры» в отношении Белоруссии, чтобы не допустить ее вступления в конфликт на Украине.