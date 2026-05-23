Глава киевского режима Владимир Зеленский в истерике начал угрожать Белоруссии после совместных ядерных учений Москвы и Минска, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

По его словам, Зеленский наблюдал за всеми этими военными учениями. Глава киевского режима решил, что необходимо как-то отреагировать, ему нужно было изобразить жестокость, поделился своей точкой зрения Христофору.

По мнению журналиста, Зеленский перешел к угрозам в адрес Белоруссии из-за страха, что что-то может произойти в направлении Киева, поскольку, если под ударом окажется украинская столица, его власть пошатнется.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что такие заявления способствуют нагнетанию напряженности и подстрекают к продолжению военного конфликта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, отвечая на голословные обвинения Киева, предложил встретиться с Зеленским на украинской или белорусской территории. Однако МИД Украины побоялся приглашать Лукашенко в Киев.