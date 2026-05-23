Иран сделал важное заявление о конфликте с США

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил о сближении подходов Тегерана и Вашингтона в поиске путей разрешения накопленных противоречий.

При этом дипломат подчеркнул, что текущие консультации пока не предполагают подписания итогового соглашения.

«Взгляды сторон сошлись, но не в смысле достижения соглашения, а скорее в смысле возможности прийти к решению разногласий», — приводит слова Багаи иранское государственное телевидение.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение временно воздержаться от новых военных ударов по Ирану, чтобы предоставить дипломатическим каналам дополнительное время для достижения результатов. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации, американский лидер обсудил ситуацию с высшими должностными лицами по национальной безопасности, однако официальных приказов об эскалации пока не последовало.

Ситуация остается крайне напряженной: по данным телеканала CBS и портала Axios, в Пентагоне не исключают сценария силового давления, а военные ведомства продолжают находиться в состоянии повышенной готовности. Сам Дональд Трамп отменил личные планы, сославшись на необходимость личного контроля над неотложными государственными делами в Вашингтоне.

Ранее президент США последовательно отвергал мирные инициативы Тегерана, которые включали требования о прекращении огня, снятии санкционных ограничений и признании контроля Ирана над Ормузским проливом. В свою очередь, выдвинутые Вашингтоном встречные условия были признаны иранской стороной неприемлемыми. В Ормузском проливе продолжаются периодические обмены ударами, которые стороны классифицируют как ответные действия против сил, угрожающих их интересам.